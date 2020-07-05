'Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
CUMHURİYET tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'nda adliyeye sevk edilen 67 kişiden 34'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CUMHURİYET tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'nda adliyeye sevk edilen 67 kişiden 34'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan; 74 şüpheliden 67'si, Ankara'da sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 67 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleşen sorgulamanın ardından, örgüt liderleri Nejat Daş ile Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 05:43 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 'Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:42 Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi 11:39 Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:36 Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 16:12 3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!