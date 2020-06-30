'Bataklık operasyonu'nun detayları - Son Dakika

'Bataklık operasyonu'nun detayları

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'yla ilgili detaylar ortaya çıktı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'yla ilgili detaylar ortaya çıktı. İsimleri gizli tutulan, Türk ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı iki örgüt liderinin yöneticisi olduğu silahlı suç örgütünün, 1990'lı yıllardan bugüne tüm dünyada başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasadışı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirlerle çok sayıda lüks ev ve otomobil ile kıymetli araziler aldığı öğrenildi.

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Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru'nun aralarında olduğu çok sayıda ülkede faaliyetleri olduğu belirlenen suç örgütünün, 1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500 kilogram baz morfin, 2000'li yıllarda ele geçirilen 140 kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplamda 18 tonun üzerindeki kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap yakalanması olaylarının faili olduğu ortaya çıkarıldı.

FETÖ BAĞLANTILARI VAR

FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da tespit edilen suç örgütünün, silahlı örgüt liderlerinden birinin uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği belirlendi. Daha sonra Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından dolayı adli kontrol altındayken, elektronik kelepçesini kırarak Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin bir kısmı hakkında kırmızı bültenler ve Avrupa tutuklama kararları çıkarıldığı kaydedildi. Örgüt liderinin yurtdışında işlediği suçlar nedeniyle 26 yıl hapis cezası olduğu bildirildi. Yürütülen soruşturma 6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başladı. Aralarında iki örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 16 şirkete ulaşıldı.

SUÇ GELİRLERİ KURYELERLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

30 Haziran'da başlatılan 'Bataklık operasyonu'nda, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin'de eş zamanlı yakalama ve tespit işlemleri yapıldı. Silahlı suç organizasyonun, gelirlerini kuryeler kullanarak Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Soruşturma sırasında bu yöntemle Türkiye'ye getirilmeye çalışılan toplam 953 bin 660 İngiliz Sterlini ve 311 bin 500 Danimarka Kronuna el konuldu. Operasyon sonucu çok sayıda lükks ev ve diğer taşınmazlar, 7 adet kiralık kasa, 20 adet lüks araç, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 TL ile 1 milyon 310 bin Amerikan doları, örgüt lider ve yöneticileninin tüm banka hesapları ve mal varlıklarına, örgütün bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ve mal varlıklarına el konulması planlanıyor.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Bataklık Operasyonu, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Bataklık operasyonu'nun detayları - Son Dakika

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