"Bataklık" operasyonu zanlıları Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi - Son Dakika

"Bataklık" operasyonu zanlıları Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Bataklık" operasyonunda gözaltına alınan aralarında örgütün elebaşları olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Bataklık" operasyonunda gözaltına alınan aralarında örgütün elebaşları olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sabah saatlerinde bilgilerini açıkladığı, "Bataklık" operasyonunda yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmanın ardından harekete geçildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ve uyuşturucu gelirleri ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 şirket ve 6 şüphelinin incelenmesiyle başlatılan çalışmanın ardından aralarında 2 örgüt elebaşının da bulunduğu 94 şüpheli ve onlarla bağlantılı 16 şirkete ulaşıldı.

Polis, söz konusu çetenin, daha önce ele geçirilen 11 tondan fazla esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012'de ele geçirilen 18 tondan fazla kokain, 2016'da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğunu da tespit etti.

Çete üyelerinin elde ettiği geliri, kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye getirdiği de tespit edildi. Ayrıca çetenin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazanç ile FETÖ'ye finansman sağladığının tespit edildiği de öğrenildi. 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirlenen çeteye yönelik olarak operasyon için düğmeye basıldı.

TÜRKİYE'DE 11 İLDE OPERASYON

Yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda bu sabah 04.30'da, haklarında gözaltı kararı verilen 94 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin'de "Bataklık" isimli operasyon başlatıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK SUÇ GELİRİNE EL KONDU

67 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı operasyonda; birçok taşınmaz malın yanı sıra, 20 otomobile, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, 7 kiralık kasaya, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin bütün banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne aralarında örgütün ele başları olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu zanlılar getirildi. Zanlılardan Nejat Daş, "Neden burada olduğumu bilmiyorum" dedi. Çetin Gören ise soruları cevapsız bıraktı.

(İHA)

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bataklık' operasyonu zanlıları Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi - Son Dakika

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