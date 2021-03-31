Bataklık operasyonunda 1 tutuklama daha - Son Dakika

CUMHURİYET tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak adlandırılan 'Bataklık Operasyonu' kapsamında örgüt lideri Nejat Daş ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli Engin M., yurt dışına çıkmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 75 kişi gözaltına alındı. 'Silahlı suç örgütü kurma veya yönetme', 'örgüte üye olma', 'suçtan elde edilen mal varlığını aklama', 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık' suçlamaları yöneltilen şüphelilerden aralarında Daş, Gören ve Aslantaş'ın da bulunduğu 34'ü tutuklandı.

NEJAT DAŞ İLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlığının tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) istenilen raporların beklenildiği öğrenildi. Şüphelilerin irtibatlarını da araştıran savcılık, örgüt liderlerinden Nejat Daş ile irtibatlı olduğunu tespit ettiği Engin M.'nin yurtdışına kaçacağı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine hareket geçen Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Engin M.'nin üzerinde yüklü miktarda para bulundu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Engin M., Nejat Daş'ı tanımadığını, herhangi bir suç örgütü içerisinde bulunmadığını ileri sürdü. Hakkında kara para akladığı yönündeki tanık beyanlarını kabul etmeyen Engin M., Türkiye'ye hiçbir zaman para getirmediğini ve ülkeden de para çıkarmadığını savundu. Engin M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.