Kastamonu'daki "Bataklık" operasyonunda yakalananlardan 18'i tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'daki "Bataklık" operasyonunda yakalananlardan 18'i tutuklandı

16.03.2022 16:19
Kastamonu'daki "Bataklık" operasyonunda yakalananlardan 18'i tutuklandı

Kastamonu'da suç örgütüne yönelik "Bataklık" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Kastamonu'da suç örgütüne yönelik "Bataklık" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi koordinesinde İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından gözaltına alınan 52 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 23'ü emniyetteki ifade ve işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 29'u adliyeye sevk edildi.

Aralarında 2 örgüt elebaşı ve 2 örgüt yöneticisinin de bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Yaklaşık 3 aydır devam eden çalışmalar neticesinde 46 ayrı adrese yönelik 310 personel, 60 ekip ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, çok miktarda reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir, uyuşturucu kullanma amacıyla yapılan düzenek, hassas tartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 860 lira ele geçirilmişti.

Aralarında 2 örgüt elebaşı, 2 örgüt yöneticisi ve 23 örgüt üyesinin de bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kastamonu'daki Bataklık operasyonunda yakalananlardan 18'i tutuklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki 'Bataklık' operasyonunda yakalananlardan 18'i tutuklandı - Son Dakika


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