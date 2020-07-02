"Bataklık" operasyonunda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu - Son Dakika

"Bataklık" operasyonunda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık" kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık" kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor
Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt adına suç işleme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa'da 93 şüphelinin yakalanması, bu şüphelilere ait 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adreste ve zanlılara ait farklı banka şubelerinde kiralandığı belirlenen 7 kiralık kasada suç unsurlarının tespiti ve el konulmasına yönelik 30 Haziran'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Operasyon kapsamında 11 ilde şu ana kadar 93 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, yakalandıkları illerde yasal işlemleri yapıldıktan sonra salıverildi.

Sadece kılıçların değeri 2,5 milyon lira

Operasyonun yapıldığı 11 ilde ele geçirilen suç gelirleri ile mücevher, kılıç ve silahlar Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilenen mücevherlerden bazılarına değer biçilemediği öğrenildi. Ele geçirilen kılıçların piyasa değerinin ise yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonda, 1 milyon 337 bin 65 lira, 1 milyon 584 bin 772 dolar, 698 bin 680 avro, 74 bin 685 sterlin, 140 pound, 200 Arjantin pezosu, 50 dirhem, 294 bin 920 İskoç sterlini, 4 para sayma makinesi, 653 tapu senedi, 55 tam altın, 800 gram altın, 33 yarım altın, 81 çeyrek altın, 1 reşat altın, 7 altın gerdanlık, 52 burma bilezik, 46 altın kolye, 12 altın künye, 52 altın bilezik, 24 altın küpe, pırlanta bileklik, 55 yüzük, 32 bilgisayar, 111 flaş bellek, 118 cep telefonu, 337 SIM kart, 41 tabanca, 20 bin 253 fişek, 2 polis kimlik kartı, bir sahte polis kimlik kartı, 18 tablet, 5 kasa anahtarı, 19 silah taşıma ruhsatı, 32 kol saati, 22 pasaport, 2 polis tişörtü, 2 polis rozeti, 5 altın tespih, 167 kesici-delici alet, 2 araç anahtarı, bir kök Hint keneviri, çok sayıda belge-doküman ile 21 lüks otomobil ele geçirildi.

Ele geçirilen lüks otomobillerden biri, Ankara Emniyet Müdürlüğünün kapalı garajına konuldu.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bataklık' operasyonunda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu - Son Dakika

Son Dakika

23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor 23:12 Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:33 Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 16:28 HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
15:37
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
09:35
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 23:45:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bataklık" operasyonunda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]