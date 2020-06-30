"Bataklık" operasyonunda yakalanan örgüt elebaşlarından Nejat Daş ve Çetin Gören Ankara'ya getirildi - Son Dakika

"Bataklık" operasyonunda yakalanan örgüt elebaşlarından Nejat Daş ve Çetin Gören Ankara'ya getirildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu "Bataklık" kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören, ifade işlemleri için Ankara'ya getirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu "Bataklık" kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören, ifade işlemleri için Ankara'ya getirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 ülkede faaliyet gösterdiği tespit edilen uluslararası uyuşturucu şebekesinin üyeleri hakkında yapılan çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sabah saatlerinde açıkladığı, uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu "Bataklık" kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören, ifade işlemleri için Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Örgüt elebaşlarından Daş'ın 1990'lı yıllardan bu yana dünya genelinde başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu, Gören'in ise uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'dan firar ettiği ve Interpol tarafından arandığı öğrenildi.

İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bataklık' operasyonunda yakalanan örgüt elebaşlarından Nejat Daş ve Çetin Gören Ankara'ya getirildi - Son Dakika

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