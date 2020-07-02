Bataklık operasyonunun İstanbul ayağından yeni görüntüler - Son Dakika

Bataklık operasyonunun İstanbul ayağından yeni görüntüler

EMNİYET Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen Bataklık Operasyonunda uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Nejat Daş ve Çetin Gören'de yakalanmıştı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen Bataklık Operasyonunda uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Nejat Daş ve Çetin Gören'de yakalanmıştı. Operasyonun İstanbul ayağına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 11 ilde 110 adrese yapılan eş zamanlı Bataklık operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonlarda 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alınırken, görüntülerde şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen silahlar ve paralar görülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bataklık operasyonun İstanbul ayağında 54 ev ve 10 işyerine baskın düzenlenirken, 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüksek miktarlarda Dolar, Euro ve Sterlin ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bataklık operasyonunda gözaltına alınan kişiler arasında uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Nejat Daş ve Çetin Gören'in bulunduğu bildirildi. Nejat Daş ve Çetin Gören'in İstanbul Anadolu yakasındaki lüks bir villada gözaltına alındıkları öğrenildi.

Görüntülerde özel hareket polisinin baskın yaptığı ve şüphelilerin gözaltına alındığı anlar görülürken, görüntülerin devamında şüphelilerin lüks evlerinde yapılan aramalar ve gizli kasaların içerisinde bulunan ziynet eşyaları, silahlar ve lüks otomobil anahtarları görülüyor. Görüntülerde polis ekiplerinin zarfların içerisine koyulmuş 1 Dolar ve kağıtların arasına saklanmış çok sayıda Euro bulunduğu görülüyor. Şüphelilerin emniyete götürülüşleri anları da kameralara yansıyor.

- İstanbul
Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bataklık operasyonunun İstanbul ayağından yeni görüntüler - Son Dakika

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