'Bataklık' soruşturmasında iddianame düzenlendi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' operasyonu soruşturması tamamlandı. Aralarında uyuşturucu baronu oldukları iddia edilen Nejat Daş ile Çetin Gönen'in de bulunduğu 73 şüpheli hakkında, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından iddianame düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Daş, Gören, Aslantaş ve 1 emniyet müdürü dahil 26'sı, tutuklanırken uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi.