Son Dakika Haberleri: Bataklıkta mahsur kalan geyiği avcılar kurtardı
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Bataklıkta mahsur kalan geyiği avcılar kurtardı

11 dakika önce

Belarus'ta bir grup avcı, bataklıkta mahsur kalmış bir geyiği kurtardı.

Bataklıkta mahsur kalan geyiği avcılar kurtardı, System.String[]
Belarus'ta bir grup avcı, bataklıkta mahsur kalmış bir geyiği kurtardı.

Geyik, Vawkavysk şehrinde Bovbley ve Khoruzhevo köyleri arasında bulunan bir bataklıkta mahsur kaldı. Ormana mantar toplamaya giden birkaç kadın, bataklıkta boynuna kadar batarak, bulunduğu yerden kurtulamayan geyiği fark ettiler. Geyiği bulunduğu yerden çıkaramayan kadınlar, ormanda daha sonra avcı olduklarını öğrendikleri birkaç adamla karşılaştı ve geyiği çıkarmaları için onlardan yardım istediler. Bunun üzerine o sırada aslında ava çıkmış olan avcılar, boynuzlarından tutukları geyiği yukarı çekerek, bataklıktan kurtarmayı başardı.

Öte yandan, bir günden fazla bir süredir bataklıkta mahsur kalmış olan geyik, bataklıktan çıkar çıkmaz hareket etmekte zorlanınca bir süre gözetim altında alındı ve sağlık durumu iyiye gidince doğal ortamına serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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-Avcıların bataklıkta geyiği boynuzlarından yukarı çekip çıkarmaları
-Geyiğin çırpınması
-Kurtarılan geyiğin yürümekte zorlanması


Avcılar, Belarus, Ormana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
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