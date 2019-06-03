Son Dakika Haberleri: Bataklıktaki yavru köpek, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bataklıktaki yavru köpek, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı

7 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, bataklıkta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bataklıktaki yavru köpek, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, bataklıkta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Çankaya Mahallesi'nde girilmesi yasak olan ve tel örgü ile çevrili çöplük alandaki bataklığa giren yavru köpek çamura saplandı. Çöp alanında çalışan işçiler, yavru köpeğin sesini duyunca yanına gitti. Köpeği bataklıktan çıkarmaya çalışan işçiler başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye, yangın söndürme aracının merdivenini bataklığın içine doğru uzatarak ulaştığı yavru köpeği kurtardı. Çamurdan kurtarılan köpek, su ile yıkanarak bırakıldı. 


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:40 Kaynak: DHA
İskenderun, Hatay, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temizlik aracı varillerin üzerine düştü! Kimyasal maddeden etkilen köpek için mahalleli seferber oldu Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı "FETÖ Borsası" infazında önemli detay! Kuzey Kore'nin ABD özel temsilcisini idam ettirdiği iddia edilmişti! Fotoğraf ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 13:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bataklıktaki yavru köpek, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]