Bataklıktaki yavru köpek, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde, bataklıkta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:40 Kaynak: DHA
HATAY'ın İskenderun
ilçesinde, bataklıkta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Çankaya
Mahallesi'nde girilmesi yasak olan ve tel örgü ile çevrili çöplük alandaki bataklığa giren yavru köpek çamura saplandı. Çöp alanında çalışan işçiler, yavru köpeğin sesini duyunca yanına gitti. Köpeği bataklıktan çıkarmaya çalışan işçiler başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye, yangın söndürme aracının merdivenini bataklığın içine doğru uzatarak ulaştığı yavru köpeği kurtardı. Çamurdan kurtarılan köpek, su ile yıkanarak bırakıldı.
- Hatay
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