KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI

01.04.2021 13:20

Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı (2)BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTIKocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan teknenin kaptanı Ceyhun Atlı (35) o anları anlattı.

Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı (2)

BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan teknenin kaptanı Ceyhun Atlı (35) o anları anlattı. Ağabeyi Cumhur Atlı (37) ve arkadaşı Abdurrahman Ekrem (58) ile beraber balık avlamak için denize açıldıklarını ifade eden Atlı, teknenin denizde seyir halindeyken su almasından dolayı battığını söyledi.

Denize açıldıktan yaklaşık bir saat sonra bir terslik farkettiğini belirten Ceyhun Atlı, "Bugün 06.30 gibi denize çıktık. 07.30 gibi de denize ağ attık. O sırada teknede bir anormallik olduğunu hissettim. Kontrol edince su aldığı farkettik. Dalgıç pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştık ama yetiştiremedik. Arkadaşlarıma haber verdim, Sahil Güvenliği aradım ve Kıyı Emniyetine çağrıda bulundum. Daha sonra ağları denize bırakıp kıyıya yetişmeye çalıştık. Kıyıya 4 mil uzaklıktaydık, 3 mil kala tekne battı. Telsizden acil durum çağrıları yaptım. Batmadan önce evrak çantasını aldık ve teknede buz koyduğumuz dolaba tutunduk hep beraber. Su çok soğuktu ben ilk başta çok üşüdüm ve vücudum alışınca kendime geldim." dedi.

'SÜREKLİ HAREKET ETMELERİNİ SÖYLEDİM'

Denizde kaldıkları süre boyunca bilinçlerinin kapanmaması için çok çaba harcadıklarını söyleyen Ceyhun Atlı, "Yanımda ağabeyim ve bir arkadaşım daha vardı. Onlara sürekli ellerini ve ayaklarını hareket ettirmelerini söyledim. Kendi aralarında muhabbet edip, konuşmalarını söyledim bu şekilde motive etmeye çalıştım. Fazla panik yapmadım ve tekne battıktan sonra Kıyı Emniyeti geldi. Kıyı Emniyeti bizi aldıktan sonra limana geldik. Suda yarım saat ile bir saat arasında kaldık." diye konuştu.

Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan 3 kişi, tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edilecek.

KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! İşin ciddiyetini anlayınca Boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! İşin ciddiyetini anlayınca "kurgu" bahanesine sığındı Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı
İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar         
14:19
Bakan Selçuk'tan Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz         
14:01
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
F.Bahçe'den G.Saray'a olay yaratacak sözler! Şampiyonluk tartışmasında gerilim tırmanıyor F.Bahçe'den G.Saray'a olay yaratacak sözler! Şampiyonluk tartışmasında gerilim tırmanıyor         
13:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı         
13:15
Genç kıza Genç kıza "platonik aşk dehşeti" yaşatan zanlıya, "bıçak öldürmeye elverişli değil" savunması         
12:29
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi         
10:38
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 14:31:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei