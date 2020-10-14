Batan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı; o anlar görüntülendi - Son Dakika

BURSA 'da Gemlik Körfezi açıklarında şiddetli fırtınadan dolayı batan balıkçı teknesindeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Balıkçılar Ali Acar, Cüneyit Aksu, Cemal Aksu ve Nazif Turhan dün akşam balık avlamak için 'Mercan 9' isimli tekne ile Fıstıklı Limanı'ndan Gemlik Körfezi'ne açıldı. Tekne, şiddetli fırtınadan dolayı bir süre sonra alabora oldu. Teknenin alabora olduğun fark eden bir ticari kuru yük gemisi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı 'TCSG-25' botu ile teknenin battığı noktaya gitti. Ekipler, denizdeki 4 kişiyi bularak kurtardı. Botla Fıstıklı Balıkçı Barınağı'na getirilen 4 balıkçı, burada hazır bekleyen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Armutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Öte yandan balıkçıların kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.