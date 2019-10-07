Son Dakika Haberleri: Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son Dakika Güncel Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

36 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki 4'ü çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki 4'ü çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada mevkisinde bir botun battığı ihbarı üzere bölgeye hareket etti.

Havadan ve denizden arama çalışması yapan ekipler, batan bottaki yabancı uyruklu 4'ü çocuk 11 kişiyi kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenlerden 4'ü tedavi amacıyla Çeşme Devlet Hastanesine götürüldü.

Sahil Güvenlikten açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının, botta bulunduğu belirtilen kayıp Türk vatandaşı için arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden lastik botta 12 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen Türkiye uyruklu bir göçmen kaçakçılığı şüphelisinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İzmir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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