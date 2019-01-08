Batan Gemide 2 Kişinin Daha Cesedine Ulaşıldı
38 dakika önce
Karadeniz'de dün batan Panama bayraklı kuru yük gemisinde kaybolan 4 kişiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı.
Karadeniz
'de dün batan Panama bayraklı kuru yük gemisinde kaybolan 4 kişiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı. Samsun
Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karadeniz'de batan Volga Balt 214 isimli Panama bayraklı gemide kayıp olan 4 mürettebattan 2'sinin daha cansız bedenine ulaşılmış olup, diğer 2 mürettebat için arama faaliyetleri devam etmektedir" denildi.
Geminin battığı 80 mil açıkta arama çalışmaları Sahil Güvenliğe ait 2 bot ve 1 helikopterle devam ediyor.
Gemiden dün 7 kişi sağ kurtarılmış, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:45 Kaynak: İHA
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