Son Dakika Haberleri: Batan Gemide 2 Kişinin Daha Cesedine Ulaşıldı

Batan Gemide 2 Kişinin Daha Cesedine Ulaşıldı

51 dakika önce

- Batan gemide 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı Kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyorSAMSUN - Karadeniz'de dün batan Panama bayraklı kuru yük gemisinde kaybolan 4 kişiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı.

- Batan gemide 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı
Kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

SAMSUN - Karadeniz'de dün batan Panama bayraklı kuru yük gemisinde kaybolan 4 kişiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı.
Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karadeniz'de batan Volga Balt 214 isimli Panama bayraklı gemide kayıp olan 4 mürettebattan 2'sinin daha cansız bedenine ulaşılmış olup, diğer 2 mürettebat için arama faaliyetleri devam etmektedir" denildi.
Geminin battığı 80 mil açıkta arama çalışmaları Sahil Güvenliğe ait 2 bot ve 1 helikopterle devam ediyor.
Gemiden dün 7 kişi sağ kurtarılmış, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

Samsun, Karadeniz, 3. Sayfa
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