Batan gemide 5 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedeni bota alındı - Son Dakika

Batan gemide 5 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedeni bota alındı

BARTIN - Bartın'da batan yük gemisindeki 13 mürettebattan 5'i kurtarıldı. 2'sinin cansız bedeni ise kurtarma botuna alındı.

Bartın'ın İnkumu açıklarında meydana gelen olayda Rus bandralı "Arvin" isimli geminin olumsuz hava şartları dolayısıyla sığınmak için demirlediği öğrenildi. Geminin Poti Limanı'ndan kalkıp Bulgaristan'a seyrettiği Bartın açıklarında da şiddetli hava koşulları sebebiyle sığınmak zorunda kaldığı öne sürüldü. 114 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki geminin batma sonrası sadece burnu denizin üzerinde kaldı. Kurtarma çalışmaları dört bir koldan sürerken Bartın Valisi Sinan Güner, 13 mürettebatın hepsinin Rus vatandaşı olduğu şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Öte yandan 2 kişinin cansız bedeni de bota alındı.