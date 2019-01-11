Son Dakika Haberleri: Batan Gemide Kaybolan 2 Kişi Aranıyor

Batan Gemide Kaybolan 2 Kişi Aranıyor

1 saat önce

Samsun'a 80 mil açıkta batan Panama bayraklı gemide kaybolan 2 mürettebatı arama çalışmasına bugün de devam edildi.

Batan Gemide Kaybolan 2 Kişi Aranıyor, System.String[]
Samsun'a 80 mil açıkta batan Panama bayraklı gemide kaybolan 2 mürettebatı arama çalışmasına bugün de devam edildi.

Samsun Valiliğinden arama faaliyetiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, batan gemiyle ilgili arama çalışmalarının bugün 2 botla devam ettiği belirtildi. 7 Ocak'ta Karadeniz'de batan Panama bayraklı "Volga-Balt 214" isimli kuru yük gemisinden 7 kişi Türk Sahil Güvenlik ekiplerince sağ kurtarılmış, 4 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. 13 mürettebattan geriye kalan 2 kişiyi ise arama çalışması devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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