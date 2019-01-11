Batan Gemide Kaybolan 2 Kişi Aranıyor

Samsun'a 80 mil açıkta batan Panama bayraklı gemide kaybolan 2 mürettebatı arama çalışmasına bugün de devam edildi.

Samsun'a 80 mil açıkta batan Panama bayraklı gemide kaybolan 2 mürettebatı arama çalışmasına bugün de devam edildi.



Samsun Valiliğinden arama faaliyetiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, batan gemiyle ilgili arama çalışmalarının bugün 2 botla devam ettiği belirtildi. 7 Ocak'ta Karadeniz'de batan Panama bayraklı "Volga-Balt 214" isimli kuru yük gemisinden 7 kişi Türk Sahil Güvenlik ekiplerince sağ kurtarılmış, 4 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. 13 mürettebattan geriye kalan 2 kişiyi ise arama çalışması devam ediyor. - SAMSUN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Metin Hara, Adriana Lima ile Ayrılık İddialarına Ateş Püskürdü: Uydurma Senaryolarınızın Oyuncuları Değiliz

Interli Yıldız Icardi'nin Eşi: Inter'le Anlaşamadık, Takımdan Ayrılıyoruz

Sen Anlat Karadeniz'in Yapımcısı Osman Sınav, İrem Helvacıoğlu'nun Diziden Ayrılmayacağını Açıkladı

Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı