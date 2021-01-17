Batan gemiden kurtarılan personel böyle görüntülendi - Son Dakika

Batan gemiden kurtarılan personel böyle görüntülendi

BARTIN - Bartın İnkumu açıklarında batan ticari kuru yük gemisinden kurtarılan personelin görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bayraklı ticari kuru yük gemisindeki 6 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı. Kurtarılan mürettebatın görüntüleri ortaya çıktı.