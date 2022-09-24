BATAN GÖÇMEN TEKNESİYLE İLGİLİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA - Son Dakika
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BATAN GÖÇMEN TEKNESİYLE İLGİLİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

24.09.2022 17:26

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Saat 11.05'te, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Babakale 1.5 deniz mili (yaklaşık 3 kilometre) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edildiği ve kurtarma çalışmalarına başladığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve bahse konu balıkçı teknesi tarafından toplamda 15 düzensiz göçmen (7 çocuk, 8 yetişkin) deniz yüzeyinden sağ olarak kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin (4 çocuk, 2 yetişkin) cansız bedenine ulaşılmıştır. Göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda; Yunan Sahil Güvenliği tarafından Midilli adası önlerinde durduruldukları, bulundukları lastik botun Yunan Güvenlik Güçleri tarafından patlatılarak Türk karasularına yakın bir noktada geri itildikleri ve lastik botun su alarak battığı bilgisi alınmıştır. Kayıp olabileceği değerlendirilen düzensiz göçmengöçmenlerin bulunması maksadıyla 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dron ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir denildi. Öte yandan 4'ü çocuk 6 kişinin cansız bedenleri, Babakale Limanı'na getirilerek Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BATAN GÖÇMEN TEKNESİYLE İLGİLİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BATAN GÖÇMEN TEKNESİYLE İLGİLİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA - Son Dakika
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