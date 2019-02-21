Son Dakika Haberleri: Batan Güneş Türk Bayrağı ile Buluştu

Batan Güneş Türk Bayrağı ile Buluştu

1 saat önce

İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştururken, batan güneşin Türk bayrağı ile buluşma anları hayran bıraktı.

Batan Güneş Türk Bayrağı ile Buluştu, System.String[]
İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştururken, batan güneşin Türk bayrağı ile buluşma anları hayran bıraktı. İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımını seyreden vatandaşlar cep telefonlara sarılarak o anları kaydetti. Özellikle yapımına devam edilen Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, çevredeki turistler ile vatandaşlar bu manzarayı hayranlıkla izledi. Vatandaşlar ve turistlerin o anları kaydetme anı kameraya yansırken, Taksim Camii'nde asılı Türk bayrağı ile buluşan güneş görsel bir şölen oluşturdu.

(Sümer Avcı-Medeni Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Güncel
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