Batan Teknede Kaybolan Şahsı Arama Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
Batan teknede kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyorSİNOP - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı.
Batan teknede kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
SİNOP - Sinop
'un Gerze
ilçesi açıklarında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si balıkçılar tarafından sağ kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi ise kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar kaybolan şahsı arama çalışmasını sürdürüyor.
Bugün saat 11.17'de Sinop'un Gerze ilçesi Döngel mevkisi açıklarında içerisinde 4 kişi bulunan "Alperen 57" isimli balıkçı teknesi battı. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 dalış timi sevk edildi.
Olay yerine yakın mevkideki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunan kişilerden 2'si sağ olarak kurtarıldı ve 1 şahsın cansız bedeni denizden alındı. Cesedine ulaşılan balıkçının isminin Nadir Özel olduğu öğrenildi.
Kayıp olan 1 balıkçının bulunması için Sahil Güvenlik ve balıkçılar arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:27 Kaynak: İHA
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