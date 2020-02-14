Batan teknede kaybolan şahsı arama çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batan teknede kaybolan şahsı arama çalışmaları başladı - Son Dakika

Batan teknede kaybolan şahsı arama çalışmaları başladı

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde dün bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu suda kaybolan şahıs dalgıç polisler tarafından aranmaya başladı.

Batan teknede kaybolan şahsı arama çalışmaları başladı, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde dün bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu suda kaybolan şahıs dalgıç polisler tarafından aranmaya başladı.


Olay, dün akşam üzeri ilçede bulunan Keban Baraj Gölü'nün ön kısmında yer alan köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Kaya'nın kullandığı tekne, bilinmeyen bir nedenle köprünün ayaklarına çarparak battı. Yaşanan kazada Kaya tekne ile birlikte suda gözden kayıp oldu. Bugün sabah İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler bölgeye giderek arama çalışması başlattı. - ELAZIĞ

Elazığ, Keban, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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