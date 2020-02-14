Batan teknede kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batan teknede kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Batan teknede kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde dün bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu suda kaybolan şahsın cansız bedeni bugün dalgıç polisler tarafından bulundu.

Batan teknede kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde dün bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu suda kaybolan şahsın cansız bedeni bugün dalgıç polisler tarafından bulundu.


Olay, dün akşam üzeri ilçede bulunan Keban Baraj Gölü'nün ön kısmında yer alan köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Kaya'nın kullandığı tekne, bilinmeyen bir nedenle köprünün ayaklarına çarparak battı. Yaşanan kazada Kaya tekne ile birlikte suda gözden kayboldu. Bugün sabah İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler bölgeye giderek arama çalışması başlattı.


Ekiplerin çalışmasında şahsın cansız bedeni köprünün ayaklarına yaklaşık 15 metre uzaklıkta 20 metre derinlikte ulaşıldı. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla Kaya'nın cansız bedeni yukarı alınarak hastane morguna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Şerif Kaya , Elazığ, Keban, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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