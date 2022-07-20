Batan tekneden kaybolan 2 kişiyi bulmak için ROW ile arama yapılacak - Son Dakika
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Batan tekneden kaybolan 2 kişiyi bulmak için ROW ile arama yapılacak

20.07.2022 17:48

Batan tekneden kaybolan 2 kişiyi bulmak için ROW ile arama yapılacak Tekneleri alabora olduktan sonra kaybolan iki kişiyi bulmak için bölgeye ROW cihazı getirildi Mustafa Canbey "İnşallah sağ salim kurtulmalarını ümit ediyoruz.

Batan tekneden kaybolan 2 kişiyi bulmak için ROW ile arama yapılacak

Tekneleri alabora olduktan sonra kaybolan iki kişiyi bulmak için bölgeye ROW cihazı getirildi

Mustafa Canbey "İnşallah sağ salim kurtulmalarını ümit ediyoruz. Burada bir helikopter, bir uçak ve 3 tane bot çalışmalarına devam ediyor"

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası yaparak sürüklenen ve batan teknede kaybolan 2 kişi için arama çalışmalarına su altı arama cihazı ROW desteği ile devam ediliyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Altınkum sahiline giderek Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerinden olay hakkında bilgi aldı, kaybolanların aileleriyle görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mustafa Canbey, hava şartlarının kötü olması, denizin dalgalı ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle bu üzücü olayın yaşandığını ifade etti.

Yaşanan deniz kazasında kaybolan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Işıktaş ve 43 yaşındaki Sinan Yeniçeri'nin bulunması için devletin olaya tüm unsurlarıyla bölgede bulunduğunu ve olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiğini bildirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey "İnşallah sağ salim kurtulmalarını ümit ediyoruz. Burada bir helikopter, bir uçak ve 3 tane bot çalışmalarına devam ediyor. Dalgıç arkadaşlarımız dün akşamdan beri bu sürece sahip çıkıyorlar, müdahale ediyorlar. Çalışmalarını sürdürüyorlar ama şu ana kadar hem bota hem de o iki kişiye ulaşılabilmiş değil. İnşallah tez zamanda ulaşmayı ümit ediyoruz. En büyük şanssızlık görüş açısının sıfır olması görüş açısı çok zayıf."

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait insansız sualtı robotunun da bölgeye getirilerek arama tarama çalışmalarına katıldığını ifade eden Canbey, kayıp kişilerin ailelerine geçmiş olsun dedi.

Üzücü kazada kaybolan Sinan Yeniçeri'nin ağabeyi Kamuran Yeniçeri: "Dün akşam saatlerinde 20. 00 - 21.00 sıralarında kardeşim Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş tekneye giderken ulaşamadan rüzgarın etkisiyle açıkta kaybettik. Bu saate kadar sağ olsun sahil güvenlik ve ekibi, komutanlarımız olsun, AFAD ekibimiz olsun, büyükşehir belediyemiz olsun kendi evlatları gibi gerçekten dün geceden bu saate kadar hiç durmadan çalıştılar. Hepsi hakkını helal etsin. İnşallah sağ salim buluruz. Kardeşim Sinan'ın yüzmesi vardı, diğer çocuğun yüzmesinde herhalde sıkıntı varmış. İnşallah buluruz." dedi.

Hasan Hüseyin Işıktaş'ın akrabası Turgut Güneş de: "Biz duyduk olayı sabahtan şok olduk zaten. Ümidimizi kesmiyoruz, bekliyoruz. İnşallah sağ salim çıkarlar. Kendisi öğrenciydi burada. Yaz tatilinde biraz para kazanayım diye burada kalayım dedi. Biraz para kazanayım diye burada kaldı. Burasını da beğenmiş, hoşuna gitmiş ondan kalıyordu burada." açıklamasını yaptı.

Bölgede Sahil Güvenlik, AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Polis ve Jandarma ekipleri karadan, denizden ve havadan arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgede etkili olan poyraz fırtınası ise çalışmaları olumsuz etkiliyor. Poyraz fırtınasının bu akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (2) Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (2) Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor (2) Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor (2)
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Batan tekneden kaybolan 2 kişiyi bulmak için ROW ile arama yapılacak - Son Dakika

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