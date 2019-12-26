Batan tekneden kurtulan göçmenler akaryakıt istasyonuna sığınarak donmaktan kurtuldu-özel -2 - Son Dakika

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Batan tekneden kurtulan göçmenler akaryakıt istasyonuna sığınarak donmaktan kurtuldu-özel -2
6 saat önce
Batan tekneden kurtulan göçmenler akaryakıt istasyonuna sığınarak donmaktan kurtuldu-ÖZEL -2.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:10 Kaynak: DHA
Batan tekneden kurtulan göçmenler akaryakıt istasyonuna sığınarak donmaktan kurtuldu-ÖZEL -2
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