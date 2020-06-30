Batan teknenin bulunması için çalışmalara başlandı - Son Dakika

Batan teknenin bulunması için çalışmalara başlandı

VAN'ın Çarpanak Adası yakınlarında batan ve içerisinde tekneyi kullanan bir kişi ile kaçak göçmenlerin bulunduğu ileri sürülen teknenin bulunması için çalışmalara bugün yeniden başlandı.

VAN'ın Çarpanak Adası yakınlarında batan ve içerisinde tekneyi kullanan bir kişi ile kaçak göçmenlerin bulunduğu ileri sürülen teknenin bulunması için çalışmalara bugün yeniden başlandı. Çalışmalara, jandarma Genel Komutanlığın'dan gelen ekip de su altı görüntüleme cihazı olan (ROW)?la destek veriyor.

ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
Gevaş İlçesi Altınsaç Mahallesinden Van Gölüne açılan ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Van Valiliği dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesinde 3 gün önce saat: 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine, Mahalle Muhtarı önceki gün saat 18.00 sıralarında Van ve Bitlis'teki güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait, gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama-tarama çalışmalarına başlandı.

Yüzerek kurtulduğu belirtilen kayıp Medeni Akbaş'ın Van'ın Tuşba İlçesi Çitören Mahallesinde bulunması üzerine çalışmalar Akbaş'ın gösterdiği bölgede yoğunlaştırıldı. Bölge dün akşam saatlerine kadar didik didik tarandı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen kayıp olduğu belirtilen Sedat Akbaş veya teknede bulundukları ileri sürülen kaçak göçmenlere ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Bugün Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak ekipler tarafından havadan ve gölden yeniden arama çalışmaları yapılıyor. Arama-kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da bir ekip katıldı. Gönderilen ekip su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) çalışma yürütüyor.


Çarpanak Adası, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batan teknenin bulunması için çalışmalara başlandı - Son Dakika

Son Dakika

17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 11:24 İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 18:21:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batan teknenin bulunması için çalışmalara başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]