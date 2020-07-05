Batan tekneyi arama çalışmaları, 8'inci günde de devam ediyor (2) - Son Dakika

Batan tekneyi arama çalışmaları, 8'inci günde de devam ediyor (2)
ARAMA ÇALIŞMALARINA 'DALGA' ENGELİVan Gölü'ndeki aşırı dalgalar nedeniyle bu sabah başlanan arama-kurtarma çalışmalarına öğle saatlerinde ara verildi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA 'DALGA' ENGELİ
Van Gölü'ndeki aşırı dalgalar nedeniyle bu sabah başlanan arama-kurtarma çalışmalarına öğle saatlerinde ara verildi. Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından 6 tekne ve Jandarma Asayiş Komutanlığı'na ait 1 bot ile çalışmalara devam edildi. AFAD'ın havadan, karadan ve göl yüzeyinde yaptığı çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip de 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla destek veriyor. Göldeki dalgalar nedeniyle ekipler, çalışmalarını daha çok kıyı şeridine yakın bölgelerde sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:56 Kaynak: DHA
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