Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor - Son Dakika

Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor

VAN'da, 7 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan tekneyi arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

VAN'da, 7 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan tekneyi arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Havadan, karadan ve gölden devam eden çalışmalara, bugün Deniz Kuvvetleri ekibinin de 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla dahil olacağı belirtildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine başlayan, içinde Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları ise günlerdir sürüyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 7 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

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'16 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Jandarmanın yanı sıra yolcu taşımacılığında kullanılan tekneler ile AFAD'ın bir bot ve 5 personelle destek verdiği arama çalışmalarıyla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir ekibin de 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışmalara dahil olacağı belirtilen açıklamada, "Bölgede arama tarama faaliyetleri havadan, karadan ve gölden çok yönlü bir şekilde devam ediyor, bugün itibariyle Deniz Kuvvetlerinden bir ekip daha 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışmalara dahil olacaktır. Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 7 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Konu ile alakalı kolluk görevlilerince yapılan çalışmalarda şu ana kadar; 4 kişi tutuklandı, 3 kişi gözaltında, 2 kişi adli kontrolle ve 6 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.16 kişinin yakalanmasına dair çalışmalar sürüyor" denildi


Van Gölü, Gevaş, Sonar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor - Son Dakika

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