Batan tekneyi arama faaliyetleri üç koldan devam ediyor - Son Dakika

Göçmenleri taşırken Van Gölü'nde batan tekneyi arama kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve gölden çok yönlü olarak devam ediyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van Gölü'nde göçmenlerinde içinde bulunduğu batık tekne için bölgede arama tarama faaliyetleri havadan, karadan ve gölden çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle Deniz Kuvvetlerinden bir ekip daha Yatay Sonar ve ROW cihazlarıyla çalışmalara dahil olacaktır. Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 7 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Konu ile alakalı kolluk görevlilerince yapılan çalışmalarda şuana kadar; 4 kişi tutuklandı, 3 kişi gözaltında, 2 kişi adli kontrolle ve 6 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 16 kişinin yakalanmasına dair çalışmalar sürüp, arama-tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

(Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz/İHA)