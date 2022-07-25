Bataryası dolu telefon kapanıyor: Nasıl çözülür?

Her elektronik eşyanın olduğu gibi akıllı telefonların da bir kullanım ömrü var. Bu cihazlar bir süre sonra çeşitli arızalar ve sorunlar nedeniyle kullanıcı deneyimini düşürebiliyor. Bunlardan birisi de şarjı olduğu halde kendiliğinden kapanması. İşte bataryası dolu telefon neden kapanır? Nasıl çözülür? sorularının cevabı.

Bataryası dolu telefon kapanıyor sorununun çözümü

Yukarıda da belirttiğimiz üzere akıllı telefonlar bir süre sonra yıpranmaya başlıyorlar. Genellikle ilk sorun pil tarafında patlak verir ve çeşitli şarj sorunları ortaya çıkar. Kullanıcıların en çok müzdarip olduğu pil sorunlarından birisi de telefonun bataryası dolu olmasına rağmen ortada hiçbir neden yokken kapanması.

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Maalesef bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için uygulanabilecek çözüm yöntemleri oldukça sınırlı. Zira telefonun batarya dolu olmasına rağmen kapanması, pilin artık ömrünü tamamladığı anlamına geliyor. Bu noktada bataryanın şarj yüzdesi yıpranmalar nedeniyle yanlış hesaplanıyor. Böylelikle dolu gibi görünen pil artık şarj tutma yeteneğini kaybettiği için durduk yere kapanmaya başlıyor.

Bu arızanın her zaman pilden kaynaklanmadığını belirtelim. Burada bataryaya göre daha ciddi ve maliyetli anakart arızası da söz konusu olabilir. Bu nedenle ilgili sorunlarla karşılaşan kullanıcıların bir an önce teknik servisi ziyaret etmesi önemli. Genellikle pil değişimi arızayı çözse de ikincisi gibi durumlarda ise işler biraz zorlaşıyor diyebiliriz.

Bunun dışında akıllı telefonların pil ömrünü uzatan çeşitli yöntemler mevcut. İşte bunlardan bazıları;

Arka plandaki uygulamaları kapatın.

Güncellemelerin pil performansına etkisi derinden araştırılmalı.

GPS'i kullanılmadığı durumlarda kapatın.

Evde Wi-Fi, dışarıda mobil veri mantığını benimseyin. Yani birisini kullanırken, diğerini her zaman kapalı tutun.

Ekran parlaklığını kullanıcı deneyimini azaltmayacak derecede düşük tutun.

Kalitesiz şarj adaptörlerini ve kablolarını kesinlikle kullanmayın.

Telefonu yüzde 0'dan yüzde 80'e kadar şarj edin. Bu sayede pilin ömrü yüzde 100'e kıyasla bir şarj döngüsünü tamamlamadığı için büyük ölçüde uzayacaktır.

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