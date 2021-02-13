Bataryası taşınabilen Silence satışa sunuldu - Son Dakika

Bataryası taşınabilen Silence satışa sunuldu

13.02.2021 17:14
Bataryası taşınabilen Silence satışa sunuldu, System.String[]

Elektrikli scooter alanında Avrupa’nın pazar lideri olan İspanyol Silence, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye’de satışa çıktı.

Elektrikli scooter alanında Avrupa'nın pazar lideri olan İspanyol Silence, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye'de satışa çıktı.

Uzun ömürlü taşınabilir bataryaları, yüksek performansı ve teknolojisiyle dikkatleri çeken Silence, kişisel ve kurumsal kullanım için farklı model seçenekleriyle tüketicilerle buluştu. Silence'ın S01 Urban, S02 Low Speed ve S02 High Speed modelleri bireysel kullanıcıların beğenisine sunulurken, S02 Low Speed Kurumsal ve S02 High Speed Kurumsal modelleri kurumların ihtiyaçlarına uygun tasarımıyla görücüye çıktı. Birbirinden özel 5 farklı modeliyle oldukça geniş bir kitleye hitap eden Silence'ın satış fiyatı ise 39 bin 900 TL'den başlıyor.

Doğan Trend Otomotiv, Silence'ın kullanım kolaylığı ve mobilite ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımıyla Türkiye'deki elektrikli scooter pazarını büyütmesini hedefliyor. Ayrıca Silence, Maslak'ta yer alan ve elektrikli otomobillerin özel servisi konumundaki E-Garaj'da da sergileniyor.

Valiz gibi taşınabilen lityum iyon batarya

Silence modelleri, gücünü 5,6 kWh gücündeki lityum iyon bataryadan alıyor. 120 km'ye kadar menzil sunabilen bu batarya, su geçirmemesi ve -20'den +55 derecelere kadar hava sıcaklıklarına dayanıklı olmasının yanında 2 yıl garanti kapsamında satılıyor. Silence'ın en büyük farkı ise benzersiz kullanım kolaylığına sahip bataryasından geliyor. Öyle ki, selenin altında yer alan batarya kutusu (Power Battery Point) yerinden kolayca çıkartılarak tekerlekli bir valiz gibi rahatlıkla taşınabiliyor. Böylece batarya ev, işyeri, ofis, restoran gibi birçok noktada şarj edilebiliyor. Ayrıca, Silence bataryaları güneş enerjisiyle de şarj olarak çevreye maksimum katkı sağlıyor. 220 V ev tipi prizde 4,5 saatte tam şarj edilebilen batarya, hızlı şarjı da destekliyor.

Geri vitesin olduğu bir mobilite deneyimi

Silence, birçok özelliği tüm modellerinde standart olarak sunuyor. Taşınabilir batarya paketi Silence'ın standartlarını temsil eden en önemli özellik arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Eco, City ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu ile otomatik geri vites özelliği yine Silence'ın tüm modellerinde standart olarak yer alıyor. İkili koltuk düzeniyle birlikte iki kaskın rahatlıkla sığabildiği bir bagaj alanı sunuyor.

S01 Urban

Silence'ın S01 Urban modeli, tasarımı ve keskin hatlarıyla öne çıkıyor. 5,6 kWh bataryasıyla 7000 Watt'lık güç üreten S01 Urban, 100 km/s hıza (sınırlandırılmış) ulaşabiliyor. Rejeneratif CBS fren teknolojisine sahip S01 Urban'da sol manet her ön ve arka tekerleğe frenleme sağlarken, sağ manet sadece ön freni aktive ediyor. Aynı zamanda akü, frenlemeye ve şarj etmeye yardımcı olmak için rejeneratif fren sistemi devreye giriyor. S01 Urban'da, diğer tüm Silence modellerinde olduğu gibi otomatik geri vites özelliği ile Eco, City ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor.

S02 Low Speed

Silence'ın bir diğer modeli S02 Low Speed ise erişilebilir fiyatı ve Silence'ın standart olarak sunduğu teknolojileriyle dikkat çekiyor. 1500 Watt güç sunan S012 LS 5,6 kWh veya 2 kWh'lık lityum iyon bataryalarla tercih edilebiliyor. 50 km/s'ye kadar hıza çıkabilen S02 LS, düşük ağırlık merkezi sayesinde yüksek seviyede manevra kabiliyeti, stabilite ve kısa mesafelerde başarılı frenleme sunuyor. İkili koltuk düzenine sahip S012 LS modelinde led farlar, 47 litrelik saklama kutusu ve akıllı telefon desteği standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte, tüm Silence modellerinde standart olarak bulunan otomatik geri vites özelliği ve üç farklı sürüş modu S02 Low Speed'te de kullanıcıları bekliyor.

S02 High Speed

Eğlence, yüksek performans ve güvenlik sunan Silence S02 High Speed, 7000 Watt güç üreten 5,6 kWh'lık lityum iyon bataryasıyla 120 km'ye kadar menzil yapabiliyor. 90 km/s (sınırlandırılmış) maksimum hıza çıkabilen S02 High Speed 72 cm'lik sele yüksekliğiyle çevik, manevra kabiliyeti yüksek ve kolay sürüş deneyimi sağlıyor. Geniş ekranı, ikili koltuk düzeni ve 47 litrelik saklama kutusu bulunan S02 High Speed, otomatik geri vites özelliği ve üç farklı sürüş moduyla da şehir içinde benzersiz bir sürüş deneyimi getirmeye hazırlanıyor.

S02 LS Kurumsal ve S02 HS Kurumsal

Silence, bireysel kullanıcılara sunduğu S02 Low Speed ve S02 High Speed modellerinin şirketler ve profesyoneller için geliştirişmiş versiyonları "S02 Low Speed Kurumsal" ve "S02 High Speed Kurumsal" ile de rakiplerinden farklılaşıyor. Şirket ve kurumlar için özel olarak üretilen bu modeller; teslimat hizmetler, scooter paylaşımı, mobilite acenteleri, polis ve güvenlik hizmetleri gibi birçok alanda kullanılabiliyor. 330 kg'ye kadar farklı bagaj seçenekleri bulunan Silence S02, müşterinin ihtiyacına göre uyarlanabiliyor.

Elektrikli scooter, Münir Karaloğlu, Türkiye, Silence, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Bataryası taşınabilen Silence satışa sunuldu - Son Dakika


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