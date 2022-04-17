BATDAMBANG - Kamboçyalı bazı yoksul aileler "tekne evlerde" yaşıyor - Son Dakika
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BATDAMBANG - Kamboçyalı bazı yoksul aileler "tekne evlerde" yaşıyor

17.04.2022 14:41

Kamboçya'nın Batdambang şehrinde evleri bulunmayan bazı yoksul aileler, nehirde yaptıkları "tekne evlerde" yaşıyor.

Kamboçya'nın Batdambang şehrinde evleri bulunmayan bazı yoksul aileler, nehirde yaptıkları "tekne evlerde" yaşıyor.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ev yapamayan bazı aileler, Batdambang şehrinin ortasından geçen Sangkae Nehri'nde bulunan 10 civarında teknenin üzerini ve yanlarını eski saclar, tahta ve bezlerle kapatarak eve dönüştürdü. Tekneleri iplerle bağlayarak karaya sabitleyen aileler, tavukları için de kayıklardan kümes yaptı.

Su seviyesinin düşük olduğu dönemde "tekne evleri" nehrin tabanına oturan aileler, nehrin yağmurlarla debisinin arttığı dönemlerde ise zor anlar yaşayabiliyor.

Ailesiyle tekne evlerde yaşayanlardan İsa Sol, AA muhabirine, 10 yıldır hayatının teknelerde geçtiğini söyledi.

Yaz döneminde hayatlarının daha kolay olduğunu belirten Sol, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsiminde kışa göre nispeten rahat olmakla yine de çok zorluk içinde yaşıyoruz. Kışın muson yağmurları döneminde su çok yükseliyor ve çok hızlı akıyor. O zaman hayat çok zor oluyor. Balık tutup satabilirsek evimize pirinç alıyoruz, yemeğimiz alıyoruz. Tutamazsak yatağa aç giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Maly Lorng ise büyük yokluk ve yoksulluk içinde yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada yaşamak gerçekten çok zor. Bazı geceler yatağa aç giriyoruz. Evimiz yok, ev alacak paramız yok, doğru düzgün yaşayabilecek bir paramız da yok. Camiye yakın olduğumuz için zaman zaman buraya gelen insanlar da bize yardım ediyor. Tek geçim kaynağımız nehirden tuttuğumuz balık. Balık tutarsak camiye gelenlere satıyoruz. Eğer satabilirsek o akşam rızkımız oluyor, satamazsak çok zor geceyi geçiriyoruz. Buradaki aileler bizim gibi bu yokluğun içinde yaşıyor."

BATDAMBANG - Kamboçyalı bazı yoksul aileler tekne evlerde yaşıyor
BATDAMBANG - Kamboçyalı bazı yoksul aileler tekne evlerde yaşıyor
BATDAMBANG - Kamboçyalı bazı yoksul aileler tekne evlerde yaşıyor

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Kamboçya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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