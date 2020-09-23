BATEM'in yeni hizmet binasında son aşamaya gelindi - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Aksu ilçesinde yapım çalışmalarında sona gelinen ve 12 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) hizmet binasında incelemelerde bulundu. Yazıcı, "Antalya'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli tarımsal üretim merkezi yapabilecek bir alt yapıya sahip olacağız" dedi.

Antalya'da narenciye ve tropik meyveler üzerine yaptığı çalışmalarla birçok başarıya imza atan BATEM'in yeni hizmet binasını ziyaret eden Yazıcı, yetkililerden bilgi aldı.

Turizm ve tarımın bölgenin en önemli gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Bölgemiz açısından tarım çok önemli bir faktör. Bu önemli tarım şehrine böyle büyük ve güzel bir tesisin yapılması önemli. Tesisi en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız" dedi.

BATEM'in Narenciye, Çallı, Aksu, Kocayatak ve Kayaburnu olmak üzere 5 farklı kampüsünde faaliyet gösteren tüm laboratuvarlarının Aksu'da bir araya getirileceğini söyleyen Vali Yazıcı, "İnşaatımız tamamlandığında; Gıda ve Tıbbi Bitkiler ile Bitki Koruma Labarutavarları diye iki ayrı bölümde toplamda 12 laboratuvar 1 eğitim kompleksi ve soğuk hava depolarımız olacak. Antalya'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli tarımsal üretim merkezi yapabilecek bir alt yapıya sahip olacağız. Yapılan bu çalışmalarla tarımsal kapasitemizi ve kalitemizi arttırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA