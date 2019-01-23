Son Dakika Haberleri: Baterist Gençten 18 Gündür Haber Alınamıyor

Baterist Gençten 18 Gündür Haber Alınamıyor

31 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesindeki 22 yaşındaki genç bateristten 18 gündür haber alınamıyor.

Baterist Gençten 18 Gündür Haber Alınamıyor, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesindeki 22 yaşındaki genç bateristten 18 gündür haber alınamıyor. Gencin babaannesi, torununu bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesindeki Alata Mahallesi'nde ikamet eden Umucu ailesinin torunları 18 gündür kayıp. Babaannesi Nazife ve büyükbabası Mustafa Umucu ile birlikte yaşayan 22 yaşındaki Alihan Umucu 'yarım saat sonra dönerim' diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Torunları geri dönmeyince telefonla da gence ulaşamayan aile, savcılığa ve emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aile 18 gün önce evden çıkan gençten hiçbir haber alamadı.

Yetkililere seslenerek yardım isteyen 74 yaşındaki babaanne Nazife Umucu, "O gün erken kalktı, kahvaltısını yaptı. Çok neşeliydi, rahattı. Boynuma sarıldı 'gidiyorum' dedi. Ben de yarım saat sonra gel oğlum dedi. 'Yarım saat sonra dönerim anne' dedi. Bana anne der ama babannesiyim. Sonra saat 9 gibi minibüse binerken görmüşler oradan ötesi yok" diye konuştu.

O günden beri torunlarını aradığını ifade eden Umucu, "18 gün oldu. En son dolmuşta görmüşler. Başka gören olmadı. Bilmiyorum ölümü, diri mi bilmiyorum. Allah aşkına gören getirsin torunumu. Ne olursunuz. 'İmdat' diyorum. çok ciğerim yanıyor, ne yapacağımı bilmiyorum. Yeter ki bir bilgi versinler. Şurada desinler gene razıyım. Ben çocuğumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum" şeklinde konuştu.

Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunduğunu bir sonuç çıkmadığını gözyaşları içinde anlatan Umucu,"Ne yaptıysam yok. Ümit Allah'tan kesilmez, ümitlerim kırıldı" dedi.

Babaanne Nazife Umucu, torunun hobi olarak bateristlik yaptığını ve darbuka çaldığını da belirterek, torunun hayatından endişe ettiğini de kaydetti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Dizisinde Yeliz'in Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu Analiz Ustası Ersin Sezer'den Süper Lige Dair Haberler.com'a Özel Açıklamalar

Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:28:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baterist Gençten 18 Gündür Haber Alınamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]