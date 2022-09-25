BATHONEA'DA BİR KEŞİF DAHA

AVCILAR'daki Bathonea Antik Liman Yerleşkesi kazılarında bulunan kemikler bin 500 yıl önce bölgede yaşayan medeniyetin hangi hayvanları besledikleri ve yediklerine ilişkin bilgiler verdi. Arkeozoolog Dr. Hasan Değirmenci, Bu kemikler bize bu bölgedeki beslenme rejimi hakkında yani neler yiyip-içtikleri hakkında bilgiler verdi. Bunun haricinde hangi hayvanları besledikleri, ticaretini yaptıkları ile ilgili ipuçları elde etmiş olduk dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi adına sağlanan izinlerle Küçükçekmece Gölü kıyısındaki Avcılar'daki Bathonea Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda bu yıl bir çocuk ve yakınında annesine ait olduğu sanılan bir mezarın yanı sıra o dönemin yaşamına ışık tutacak bulgular gün ışığına çıkarıldı. Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında Küçükçekmece Göl Havzası'nda 2007'de yüzey araştırmasıyla başlatılan, 2009'dan bu yana sürdürülen Bathonea kazıları sırasında bulunan hayvan kemikleri üzerinde Arkeozoolog Dr. Hasan Değirmenci, araştırmalarını yoğunlaştırdı. Arkeozoolog Dr. Değirmenci, bu kemiklerin günümüzden yaklaşık bin 500 önce bölgede yaşayanların beslenme kültürüne ilişkin bilgi verdiğine dikkat çekerken DHA muhabirine şunları söyledi Bu yılki kazılarda özellikle çok sayıda hayvan kemikleri bulundu. Bu kemikler bize bu bölgedeki beslenme rejimi hakkında yani neler yiyip-içtikleri hakkında bilgiler verdi. Bunun haricinde hangi hayvanları besledikleri, ticaretini yaptıkları ile ilgili ipuçları elde etmiş olduk. Özellikle çok miktarda büyükbaş hayvan kemiklerine ulaşıldı. Koyun, keçi kemiklerinin yanı sıra kanatlı yani tavuk kemikleri bulundu. Bunların yanı sıra bir kedi kafatası buluntusu var. Bulunan yazı takımında geyik kemiğinden yapıldığını düşündüğümüz divit gün yüzüne çıkarıldı.