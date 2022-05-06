Batı Afrika Bloku, artan güvenlik sorununa karşı çözüm arıyor - Son Dakika
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Batı Afrika Bloku, artan güvenlik sorununa karşı çözüm arıyor

06.05.2022 03:27
Batı Afrika Bloku, artan güvenlik sorununa karşı çözüm arıyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan güvenlik sorunları nedeniyle daha fazla askeri iş birliği yapmak istediğini bildirdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan güvenlik sorunları nedeniyle daha fazla askeri iş birliği yapmak istediğini bildirdi.

ECOWAS ülkeleri genelkurmay başkanları, bölgede artan güvenlik sorunlarına karşı çözüm bulmak için Gana'nın başkenti Akra'da bir araya geldi.

Gana Savunma Bakanı Dominic Nitiwul, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede artan güvenlik sorunlarının endişe verici olduğunu belirterek, daha fazla askeri iş birliği yapılmasını istedi.

Son üç yılda bölgede 5 bin 300'den fazla saldırı düzenlendiğini kaydeden Nitiwul, yaklaşık 16 bin kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini söyledi.

Nitiwul, bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerini yakından izlemek için daha fazla istihbarat paylaşımında bulunulması gerektiğini ifade ederek, "Profesyoneller olarak, milliyetimizin, kültürümüzün dayattığı farklılıklarımızı gömmeye karar vermeliyiz ve daha büyük iş birlikleri ile ilerlemeliyiz." dedi.

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Genel Kurmay, Batı Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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