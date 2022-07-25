Batı Afrika Bloku, Burkina Fasoluları sivil yönetime geçiş sürecini desteklemeye çağırdı - Son Dakika
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Batı Afrika Bloku, Burkina Fasoluları sivil yönetime geçiş sürecini desteklemeye çağırdı

25.07.2022 01:39
Batı Afrika Bloku, Burkina Fasoluları sivil yönetime geçiş sürecini desteklemeye çağırdı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Burkina Faso halkını ülkenin geçiş hükümetini desteklemeye çağırdı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Burkina Faso halkını ülkenin geçiş hükümetini desteklemeye çağırdı.

ECOWAS'a yeni dönem başkanı seçilen Embalo, Burkina Faso'ya yaptığı ziyaret kapsamında başkent Vagadugu'da geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Yarbay Paul-Henri Damiba ve ülkenin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi.

Embalo, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ECOWAS liderlerinin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 24 aylık geçiş konusunda fikir birliğine varmasından sonra taahhütlerin yerine getirilmesiyle ilgili Burkina Faso yetkilileriyle çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Burkina Faso halkına ülkenin geçiş hükümetini destekleme çağrısı yapan Embalo, "Hepimizin kardeş Burkina Faso halkıyla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçiş hükümetinin arkasında seferberlik çağrısı yapıyoruz." dedi.

Burkina Faso'da Yarbay Damiba, 24 Ocak'ta yönetime el koymuş, sivil yönetime geçiş sürecinin 3 yıl olması kararlaştırılmıştı. ECOWAS liderleri, 3 Temmuz'da Gana'nın başkentinde düzenlenen zirvede cunta tarafından önerilen 36 ay yerine 1 Temmuz'dan itibaren 24 aylık geçiş sürecinde ısrar etmişti.

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Kaynak: AA

Burkina Faso, Batı Afrika, Gine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Afrika Bloku, Burkina Fasoluları sivil yönetime geçiş sürecini desteklemeye çağırdı - Son Dakika

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