Batı Afrika bloku, Mali'de yeni cumhurbaşkanıyla görüştü - Son Dakika

Batı Afrika bloku, Mali'de yeni cumhurbaşkanıyla görüştü

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına ara buluculuk görevi üstlenen eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, Mali'de geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak belirlenen Bah N'Daw ile bir araya geldi.

Batı Afrika bloku, Mali'de yeni cumhurbaşkanıyla görüştü, System.String[]

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına ara buluculuk görevi üstlenen eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, Mali'de geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak belirlenen Bah N'Daw ile bir araya geldi.

Jonathan, ECOWAS adına temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Bamako'da hem N'Daw hem de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi üstlenecek askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita ile görüştü.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmazken Jonathan'ın Mali ziyaretine ilişkin izlenimlerini N'Daw ve Goita'nın yemin ederek göreve başlayacağı 25 Eylül'de açıklayacağı kaydedildi.

CNSP, emekli asker olan N'Daw'ın cumhurbaşkanı olarak atanmasıyla ECOWAS'ın sivil cumhurbaşkanı şartını yerine getirdiğini savunarak yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Geçiş sürecine emekli asker liderlik edecek

Geçiş sürecinin cumhurbaşkanlığına 21 Eylül'de emekli kurmay albay N'Daw'ın getirildiği duyurulmuştu.

Bir dönem Savunma Bakanlığı da yapan 70 yaşındaki N'Daw'ın emekli olduğu için sivil sayılıp sayılmayacağı da tartışma yaratmıştı.

Sessizliğini koruyan ECOWAS'ın ise N'Daw isminden memnun olduğu ve ambargoyu kaldıracağı belirtiliyor.

ECOWAS'ın yaptırımlara ilişkin kararını 25 Eylül'de yemin töreninden sonra duyurması bekleniyor.

7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyor

ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.

Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.

ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali'yle sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.

Mali'ye mal giriş çıkışı şu an sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyor.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı, Afrika, Emekli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 01:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Afrika bloku, Mali'de yeni cumhurbaşkanıyla görüştü - Son Dakika

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