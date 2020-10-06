Batı Afrika bloku, Mali'ye uyguladığı ambargoyu kaldırdı - Son Dakika

Batı Afrika bloku, Mali'ye uyguladığı ambargoyu kaldırdı

Mali'de Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) uyguladığı yaptırımlar, yeni geçiş hükümetinin kurulmasıyla kaldırıldı.

Batı Afrika bloku, Mali'ye uyguladığı ambargoyu kaldırdı, System.String[]

Mali'de Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) uyguladığı yaptırımlar, yeni geçiş hükümetinin kurulmasıyla kaldırıldı.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de geçiş sürecine ilişkin "olumlu bir ilerlemenin" olduğu belirtildi.

ECOWAS Dönem Başkanı ve Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo imzalı açıklamada, bu ilerleme dahilinde, darbenin yaşandığı 18 Ağustos gecesinden bu yanan uygulanan yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.

Hükümet dün kurulmuştu

Mali'de 25 üyeli geçiş süreci hükümeti dün kurulmuş ve kilit öneme sahip 4 bakanlığa askerlerin getirilmesi dikkati çekmişti.

Buna göre Savunma Bakanlığına darbenin yöneticilerinden Sadio Camara, Ulusal Uzlaşma Bakanlığına askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP) Sözcüsü İsmael Wague, Bölgesel Yönetim Bakanlığına Albay Abdoulaye Maiga ve Güvenlik Bakanlığına da Albay Modibo Kone atanmıştı.

ECOWAS'ın taleplerinin bir kısmı karşılanmıştı

Geçiş sürecinin cumhurbaşkanlığına emekli asker Bah N'Daw, yardımcılığına da CNSP lideri Assimi Goita getirilmişti.

Eski Dışişleri Bakanı Ouane de başbakan olarak belirlenmişti.

ECOWAS, N'Daw'ın askeri geçmişine karşın bu göreve getirilmesini memnuniyetle karşılasa da CNSP'nin yayımladığı geçiş sürecine ilişkin şarttaki bir maddeye itiraz etmişti.

CNSP'nin resmi gazetede yayımladığı şartın 7'inci maddesinde, cumhurbaşkanı yardımcısının, gerektiğinde cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edebileceği ifadesi yer almıştı.

Bunun üzerine CNSP, 2 Ekim'de şartı güncellemiş ve söz konusu ifadeyi çıkarmıştı.

ECOWAS'ın hala devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinde yer alan ve 18 Ağustos'tan bu yana alıkonulan isimlerin serbest bırakılmasını ve CNSP'nin feshedilmesini istediği de biliniyor.

7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyordu

ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.

Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.

ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali ile sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.

Mali'ye mal giriş çıkışı halen sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyordu.

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Afrika bloku, Mali'ye uyguladığı ambargoyu kaldırdı - Son Dakika

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