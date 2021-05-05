Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya - Son Dakika

Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya

05.05.2021 22:19
Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika'da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika'da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve ağustos ayları arasındaki kurak sezonun gıda sorununu artıracağı kaydedildi.

Gıda sorununa karşı gelecek 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Gıda sorununun en fazla Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelerde hissedilebileceği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya - Son Dakika


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