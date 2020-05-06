Batı Afrika'da 43 milyon insan gıda güvensizliği riski altında - Son Dakika

Batı Afrika'da 43 milyon insan gıda güvensizliği riski altında

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Batı Afrika'da 43 milyondan fazla kişinin ilerleyen aylarda gıda güvensizliği tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Batı Afrika'da 43 milyondan fazla kişinin ilerleyen aylarda gıda güvensizliği tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı. WFP'nin yayınlandığı raporda görüşlerine yer verilen WFP Sözücüsü Elisabeth Byers, Afrika'da Kovid-19'dan etkilenen, çatışmalardan kaçan ve iklim değişikliği nedeniyle zor durumda kalan milyonlarca insanın olduğuna dikkati çekti. Bölgede haziran-ağustos aylarında 5 yaş altındaki 12 milyon çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Byers, 43 milyondan fazla kişinin de gıda güvensizliği riski altında olduğunu ifade etti. Byers, gelecek 3 ayda Batı Afrika'da yaklaşık 21 milyon kişinin gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşayacağını belirterek, Kovid-19'un sosyo-ekonomik etkisinin durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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