Son Dakika Haberleri: Batı Afrika'da finans hizmetlerine erişim arttı
Son Dakika Güncel Batı Afrika'da finans hizmetlerine erişim arttı

Batı Afrika'da finans hizmetlerine erişim arttı

1 saat önce

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ülkelerinde, 2017'den 2018'e her 10 bin kişiye finans hizmeti veren noktalar yüzde 40 arttı.

Batı Afrika'da finans hizmetlerine erişim arttı, System.String[]

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ülkelerinde, 2017'den 2018'e her 10 bin kişiye finans hizmeti veren noktalar yüzde 40 arttı.

Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası'nın (BCEAO) Başkent Dakar'da açıkladığı rapora göre, UEMOA ülkelerinde, her 10 bin kişiye hizmet veren finans noktaları, 2017'den 2018'de 40'tan 56'ya yükseldi.

Coğrafik erişim de, her bin kilometrekare için 76 hizmet noktasından 111 hizmet noktasına çıktı.

Elektronik para altyapısında gelişme

Raporda, bu durumun, elektronik para hizmetleri veren altyapının gelişmesinin sonucu olduğunu belirtildi.

Aynı süre içinde elektronik para hizmetlerinin her 10 bin kişi için 39'dan 54'e çıktığı aktarılan raporda, banka sektörü ve mikrofinans sektöründe her 10 bin kişi için 1 olan hizmet noktasının 2017'den 2018'e değişmediği kaydedildi.

Raporda, Benin'de her 10 bin kişi için 115, Burkina Faso'da 62, Fildişi Sahili'nde 60, Mali'de 56 ve Senegal'de 53 finans hizmeti noktası var olduğu ifade edildi.

UEMOA'nın Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo dahil 8 üyesi bulunuyor.

Merkez Bankası, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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