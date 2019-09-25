Batı Afrika’da gelir eşitsizliği zirvede
45 dakika önce
'Eşitsizlik Krizi' raporuna göre Batı Afrika'nın en zengin yüzde 1'inin sahip olduğu servet, bölgedeki diğer tüm insanların toplam servetinden fazla.
'Eşitsizlik Krizi' raporuna göre Batı Afrika'nın en zengin yüzde 1'inin sahip olduğu servet, bölgedeki diğer tüm insanların toplam servetinden fazla.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:05
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