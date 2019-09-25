Son Dakika Haberleri: Batı Afrika’da gelir eşitsizliği zirvede
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Batı Afrika’da gelir eşitsizliği zirvede

45 dakika önce

'Eşitsizlik Krizi' raporuna göre Batı Afrika'nın en zengin yüzde 1'inin sahip olduğu servet, bölgedeki diğer tüm insanların toplam servetinden fazla.

Batı Afrika’da gelir eşitsizliği zirvede, System.String[]

'Eşitsizlik Krizi' raporuna göre Batı Afrika'nın en zengin yüzde 1'inin sahip olduğu servet, bölgedeki diğer tüm insanların toplam servetinden fazla.

Afrika, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:05 
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