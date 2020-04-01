Batı Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Batı Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

Batı Afrika Ülkeleri Senegal, Gine Cumhuriyeti, Kamerun, Fildişi Sahili, Gana ve Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

Batı Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

Batı Afrika Ülkeleri Senegal, Gine Cumhuriyeti, Kamerun, Fildişi Sahili, Gana ve Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 195 kişiye yapılan Kovid-19 testinden 15'inin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1'inin yurt dışı kaynaklı, 14'ünün ise durumu izlenenlerden olduğu kaydedilen açıklamada, aktif vaka sayısı da 143 olarak duyuruldu.

Ülkede şu ana kadar görülen 190 vakadan 45'i iyileşti, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

Diğer yandan Olimpik Marsilya'nın eski başkanlarından Pape Diouf, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilk hasta olarak kayıtlara geçti.

Kıtanın gelişmiş ülkelerinden Fildişi Sahili'nde toplam 179 vaka görülürken, virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 2020 yılı için öngörülen büyüme hızı, salgının ekonomiye maliyeti nedeniyle 3,6'ya düşürüldü.

Kovid-19 hasta sayısının gün geçtikçe arttığı ülkede iyileşen vaka henüz bulunmuyor.

Kamerun'da 24 saatte 40 yeni vaka

Kamerun'da son 24 saatte 40 kişinin eklenmesiyle şu ana kadar görülen vaka sayısı 233'e yükseldi.

Virüs dolayısıyla 6 kişi hayatını kaybederken, 10 hasta sağlığına kavuştu, 217 kişinin tedavisi sürüyor.

Gine Cumhuriyeti'nde ise 8 yeni vaka ile birlikte vaka sayısı 30'a yükseldi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19'a yakalanan 1 kişi iyileşti.

Gana ve Nijerya'da toplam 347 vaka bulunuyor.

Gana'da ise son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakası ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Kwaku Agyemang-Manu, toplam vaka sayısının 196 olduğunu belirterek 5 kişinin virüsten hayatını kaybettiğini ve 31 kişinin iyileştiğini ifade etti.

Nijerya'da toplam 151 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 2 kişinin virüsten hayatını kaybettiği, 9 vakanın iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ana kadar 151 vaka görüldüğü ve ülkede yeterli miktarda Kovid-19 kiti bulunmadığı için testlerin yeterince yapılamadığı ifade edildi.

Kamerun, Nijerya, Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:58 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi         
22:34
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız         
22:21
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma         
21:18
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı         
20:26
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu         
18:20
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 22:39:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]