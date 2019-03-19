Son Dakika Haberleri: Batı Afrika'da Türk ürünlerine talep artıyor

Batı Afrika'da Türk ürünlerine talep artıyor

1 saat önce

Senegal'in başkenti Dakar'da ana organizasyonunu Türk şirketi Hage Fuarcılık'ın yaptığı Senefood ve Senepack fuarı başladı.

Batı Afrika'da Türk ürünlerine talep artıyor, System.String[]
Senegal'in başkenti Dakar'da ana organizasyonunu Türk şirketi Hage Fuarcılık'ın yaptığı Senefood ve Senepack fuarı başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:45 

Dakar, Senegal, Ekonomi
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