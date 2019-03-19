Batı Afrika'da Türk ürünlerine talep artıyor
1 saat önce
Senegal'in başkenti Dakar'da ana organizasyonunu Türk şirketi Hage Fuarcılık'ın yaptığı Senefood ve Senepack fuarı başladı.
Senegal
'in başkenti Dakar
'da ana organizasyonunu Türk şirketi Hage Fuarcılık'ın yaptığı Senefood ve Senepack fuarı başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:45
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