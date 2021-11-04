Batı Afrika Devletleri, 7 Kasım'da Gine ve Mali için toplanacak - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine ve Mali'deki askeri darbeler sonrası sivil geçiş sürecini görüşmek üzere 7 Kasım'da olağanüstü bir zirve düzenleyecek.

Afrika basınında çıkan haberlere göre, ECOWAS, Gine'de 5 Eylül, Mali'de ise 24 Mayıs'ta yapılan darbelerin ardından bu ülkelerdeki sivil geçiş süreciyle ilgili 7 Kasım'da Gana'nın başkenti Akra'da olağanüstü bir zirvede bir araya gelecek.

ECOWAS dönem başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo liderliğinde toplanacak ECOWAS ülkeleri, bu 2 ülkedeki darbe sonrası gidişatı değerlendirecek.

Mali'deki hükümetle ECOWAS arasında bir süredir "seçim takvimi" tartışması yaşanıyor.

Askerlerin yönetimindeki Mali hükümetinin, açıkça ifade etmese de Şubat 2022'de yapılması planlanan seçimleri erteleyerek geçiş sürecini uzatmak istediği biliniyor.

Geçiş sürecinin başbakanı Choguel Maiga, eylülde, seçimlerin birkaç hafta ya da birkaç ay ertelenebileceğini söylemişti.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum ise seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Gine'de de 5 Eylül'deki darbenin ardından hala demokratik seçimlerin ne zaman düzenleneceği konusu belirsizliğini koruyor.