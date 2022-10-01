ECOWAS Burkina Faso'daki darbeyi güçlü şekilde kınadı - Son Dakika
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ECOWAS Burkina Faso'daki darbeyi güçlü şekilde kınadı

01.10.2022 03:14
ECOWAS Burkina Faso'daki darbeyi güçlü şekilde kınadı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) dün Burkina Faso'da ordunun yönetime el koymasını güçlü bir şekilde kınadı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) dün Burkina Faso'da ordunun yönetime el koymasını güçlü bir şekilde kınadı.

ECOWAS'ın resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada, "ECOWAS, 30 Eylül 2022 Cuma günü Burkina Faso'da gerçekleşen iktidarın zorla ele geçirilmesini en güçlü şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

ECOWAS'ın Burkina Faso'daki durumu yakından takip ettiğinin altı çizilen açıklamada, 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzene hızlı dönüş için üzerinde anlaştıkları takvime titizlikle uyulması çağrısı yapıldı.

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek dün iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

Devrik lider Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, 24 Ocak 2022'de darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmıştı.

Geçiş dönemi hükümeti, ECOWAS ile 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzenin sağlanması ve iktidarın sivil bir hükümete bırakılması konusunda uzlaşmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ECOWAS Burkina Faso'daki darbeyi güçlü şekilde kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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