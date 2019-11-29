Son Dakika Haberleri: Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan sınırlarını kapatan Nijerya'ya destek
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan sınırlarını kapatan Nijerya'ya destek

6 saat önce

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijerya'nın ekonomik ve güvenlik tedbirleri nedeniyle sınırlarını komşu ülkelere kapatmasına destek verdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan sınırlarını kapatan Nijerya'ya destek, System.String[]

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijerya'nın ekonomik ve güvenlik tedbirleri nedeniyle sınırlarını komşu ülkelere kapatmasına destek verdi.

ECOWAS tarafından yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılık ve yasa dışı ticarete karşı Nijerya'nın sınırlarını komşu ülkelere kapatmasına destek verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Nijerya, sınırlarını komşu ülkelere kapatmasından dolayı kazanımlar elde etti. Sınırlar kapatıldığından beri ülkenin güvenlik şartları iyileşti." ifadelerine yer verildi.

Sınırların kapatılmasının gerekçesinin "yerel üreticiye destek vermek ve ekonominin canlandırılmasını sağlamak" olduğu vurgulanarak, komşu ülkelerin ECOWAS Ticaret Serbestleştirme Programı'na bağlı kaldıkları müddetçe Nijerya'nın sınırlarını tekrar açabileceği belirtildi.

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'nın güvenlik ve ekonomik gerekçelerle tüm sınırlarını ağustos ayında ticari malların geçişine kapatması, ECOWAS üyesi ülkeler arasında krize neden olmuştu.

Karara tepki gösteren ECOWAS üyesi bazı ülkeler Nijerya mallarının ülkelerine girişlerini yasaklarken, ECOWAS'ın öne çıkan ülkelerinden Gana ise Nijeryalılara ait yüzlerce iş yerini kapatmıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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