Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler koronavirüsü görüşecek - Son Dakika
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler koronavirüsü görüşecek

6 saat önce

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi 15 ülkenin sağlık bakanları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bölgede yayılımına yönelik önlemleri görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler koronavirüsü görüşecek, System.String[]

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi 15 ülkenin sağlık bakanları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bölgede yayılımına yönelik önlemleri görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, üye ülkelerin sağlık bakanlarının, Mali'nin başkenti Bamako'da Kovid-19'a karşı ortak mücadeleyi ele almak üzere bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, toplantıda, salgına karşı mücadelenin zorunlulukları ve ihtiyaçların ele alınacağı, hastalığın erken teşhisi, önlenmesi ve kontrol altına alınması için bölgesel kılavuzlar oluşturulacağı kaydedildi.

Virüsü teşhis edecek laborantlar Dakar'da eğitiliyor

Bölgede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığı aktarılan açıklamada, Afrika Salgın Hastalıkları Kontrol Merkezi (CDC) ile iş birliği içinde ECOWAS'ta 5 laboratuvarın virüsün biyolojik teşhisiyle görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Senegal'in başkenti Dakar'daki Pasteur Enstitüsünde Gambiya, Gana, Fildişi Sahili ve Nijerya'dan laboratuvar çalışanlarının Kovid-19'un teşhisi konusunda eğitildiği ve gerekli araçlarla donatıldıkları vurgulandı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1368'e, virüs bulaşan kişi sayısı 59 bin 883'e yükselmişti.

Bamako, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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